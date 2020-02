Imprese: Terzulli (Sace) a "Nova", in Mappa dei rischi 2020 focus su tensioni Usa-Cina e Brexit (5)

- Un fattore di rischio che tende a essere sottovalutato, ma resta persistente, “è il tema del debito”, prosegue Terzulli. Non si tratta solo del debito pubblico, ma anche di quello privato, “il debito complessivo”, che a fine 2019 avrebbe raggiunto i 253 mila miliardi di dollari. “Si tratta di una cifra elevata”, e per quanto sia ancora prevalentemente un problema dei paesi avanzati, sta aumentando anche il peso delle cosiddette economie emergenti, molte delle quali “presentano ancora fragilità”. “La sensazione è che questo fenomeno non tenderà a diminuire, in un contesto di tassi molto bassi e di politiche monetarie accomodanti” che alimentano questi indebitamenti, spiega Terzulli. La “Mappa dei Rischi 2020” di Sace Simest mette in evidenza in particolare i fattori negativi legati al credito e quelli di natura politica. Il rischio per le imprese di incorrere in un mancato pagamento resta stabile nella percentuale maggiore dei paesi, mentre in 43 nazioni si assiste a un peggioramento deciso, in particolare in Medio Oriente e Nord Africa, così come in America Latina. Terzulli cita il caso della Turchia, con un calo da circa 10 a 8 miliardi di esportazioni italiane a seguito della crisi economica del 2018: “ora la situazione si è stabilizzata, ma il profilo del rischio del credito rimane elevato”. Un forte deterioramento si è visto in Iraq e in Iran, dove intervengono anche le sanzioni commerciali, ma anche in Libano. (segue) (Res)