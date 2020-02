Imprese: Terzulli (Sace) a "Nova", in Mappa dei rischi 2020 focus su tensioni Usa-Cina e Brexit (6)

- Fra le aree di miglioramento, Terzulli cita quella asiatica, con Indonesia, Filippine e Vietnam che vedono ridursi il rischio associato al credito, mentre la situazione assume prospettive negative in Bangladesh e Sri Lanka. Sul fronte dell’Europa orientale e dell’area ex sovietica, il rapporti di Sace Simest evidenzia il miglioramento del fattore di credito in Russia, grazie al consolidamento fiscale e al prezzo del petrolio, ma anche a un “fattore collaterale” delle sanzioni, che ha portato maggiore prudenza nelle società non finanziarie e all’accumulo di liquidità che permette di superare con maggiore facilità eventuali momenti critici. Anche in Ucraina si assiste a un miglioramento, “un importante mercato di export”, pur con un livello di rischio “che rimane ancora elevato”. (segue) (Res)