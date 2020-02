Imprese: Terzulli (Sace) a "Nova", in Mappa dei rischi 2020 focus su tensioni Usa-Cina e Brexit (7)

- Terzulli ha infine affrontato il tema del coronavirus e del suo possibile impatto sull’economia. Con una riduzione dell’impatto globale del virus a partire da marzo, “è plausibile pensare a uno scenario economico di base in cui l’impatto di questa dinamica si concentrerà nel primo semestre dell’anno, ma già nel secondo comincerà a rientrare, e si inizieranno a manifestare effetti di rimbalzo”. Questo farà si che nel 2020 non ci sarà una piena compensazione nell’economia, ma solo parziale. Per Terzulli “esiste un certo consenso che la Cina non crescerà a un ritmo del 6 per cento, come era stato previsto prima di questo shock, ma intorno al 5,3-5,4 per cento”, un tasso che resta in ogni caso positivo. Nel 2021 si tornerebbe poi a pieno ritmo nella dinamica di incremento del Pil globale, facendo si che il coronavirus abbia un effetto “intenso ma temporaneo”, con previsioni che passerebbero dal 2,5 al 2,3 per cento. (Res)