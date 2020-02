Carabiniere ucciso: si apre il processo, Difesa e Viminale chiedono di essere parte civile

- Il presidente della prima Corte d'appello di Roma, Marina Finiti, ha aperto poco prima delle 11:30 di oggi il processo per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. L’udienza è stata subito sospesa temporaneamente, perché i ministeri della Difesa e dell'Interno hanno chiesto di potersi costituire parte civile e quindi la corte sta valutando l’istanza. In aula sono presenti i due ragazzi statunitensi indagati per concorso in omicidio: Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. I familiari di Lee Elder hanno chiesto che il ragazzo non sia ripreso dalle telecamere. In aula sono infatti presenti anche molte troupe televisive, sia italiane che statunitensi. Assistono al processo Maria Esilio, vedova del carabiniere ucciso nella notte del 26 luglio 2019, e alcuni familiari del vicebrigadiere. Per Lee Elder sono arrivati dall’America i genitori, mentre per Hjorth c’è lo zio. Alla presenza del procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e del sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta, che rappresentano l’accusa, si incardina quindi oggi il processo per la morte del vicebrigadiere, ucciso con 11 coltellate inferte da Finnegan Lee Elder, 18enne statunitense, la notte del 26 luglio scorso nel quartiere Prati a poche centinaia di metri dall'hotel Le Meridien, dove il giovane alloggiava insieme a Hjorth. (segue) (Rer)