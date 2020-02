Carabiniere ucciso: si apre il processo, Difesa e Viminale chiedono di essere parte civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ragazzi statunitensi devono rispondere di concorso in omicidio, lesioni, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. La vigilia del processo è stata animata dalle anticipazioni del collegio difensivo. I legali dei due ragazzi americani sostengono che quanto detto dagli indagati nelle intercettazioni, e tradotto in italiano dalla Procura, in inglese dimostrerebbero che i due non sapessero che Cerciello Rega e il collega Varriale fossero carabinieri. Per questo i legali dei due ragazzi hanno annunciato che presenteranno oggi alla Corte una trascrizione con una traduzione diversa di quelle intercettazioni. La vedova ieri sera ha diffuso, invece, attraverso il suo legale, una nota con cui chiede che sia fatta giustizia per la morte del marito. (Rer)