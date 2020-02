Agrigento: al via riqualificazione area urbana di Raffadali

- A Raffadali, nell'Agrigentino, una serie di edifici semidistrutti e pericolanti che poggiano su un terreno di circa duemila e cinquecento metri quadrati è stato interessato da una frana attiva che incessantemente contribuisce ad alimentare i crolli. La zona, transennata, è quella compresa tra le vie Don Castrenze, Belvedere e Cristoforo Colombo, a valle del palazzo del Comune. Ricade nel bacino idrografico del Fosso delle Canne e nel Piano per l'assetto idrogeologico è classificata ad alto rischio. Il progetto per riqualificarla è stato avviato dalla Struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha stanziato un milione e mezzo di euro, l'intervento tanto atteso sta per prendere corpo. Per affidarne la pianificazione, l'Ufficio diretto da Maurizio Croce ha pubblicato la gara che prevede anche lo svolgimento delle indagini geologiche e geotecniche. Si dovrà procedere per gradi e il primo step riguarda naturalmente la demolizione di tutte le strutture fatiscenti e lo sgombero delle macerie. Il consolidamento sarà il passo successivo e dovrà essere effettuato attraverso una serie di paratie e terrazzamenti che si accompagneranno alla costruzione di un muro in cemento armato. (Ren)