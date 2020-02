Coronavirus: Cavallaro (Cisal), salvaguardiamo salute con provvedimenti adeguati (2)

- "La Cisal - ha evidenziato il segretario generale - ha espresso apprezzamento a riguardo ma permane una preoccupazione: occorre scongiurare in tempo utile l’uso di strumenti che potrebbero non essere adeguati, durante la fase acuta, ai bisogni dei territori. Il Paese avrà bisogno di ragionare con attenzione e precisione rispetto ad un efficace ed efficiente stanziamento di risorse, anche al di là dei vincoli europei, per evitare che questa emergenza possa evolvere nell’ennesimo colpo alla ripresa economica nazionale. Solo così, con la testa sulle spalle, si supera un momento di disagio con la lucidità di aver fatto tutto il necessario, con un’opportuna gerarchia di priorità”, ha concluso Cavallaro. (Ren)