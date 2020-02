Tunisia: oggi il voto di fiducia sul nuovo governo Fakhfakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione plenaria dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale della Tunisia) sul voto di fiducia al nuovo governo di Elyes Fakhfakh, prevista per mercoledì 26 febbraio 2020, si è aperta oggi con la presentazione del programma di azione del governo. Ciascun rappresentante eletto avrà poi per tre minuti per discutere del suddetto programma. L’esecutivo del premier incaricato dovrà quindi assicurarsi la maggioranza assoluta, cioè 109 voti, per ottenere la fiducia. Ai deputati verrà distribuito prima dell'apertura della plenaria un fascicolo contenente un riassunto dell’azione di governo e brevi biografie dei suoi membri. Il voto finale è atteso nel tardo pomeriggio o in serata. (Tut)