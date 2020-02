Roma: Politi-Cerquoni (Lega), sospeso in Municipio VII evento con drag queen

- Presentata in Municipio Roma VII un’interrogazione in merito all’evento presso la Biblioteca Interculturale "Cittadini del Mondo" dove due drag queen avrebbero dovuto leggere delle fiabe sul tema dell’inclusione ai bambini delle scuole territoriali. "Il patrocinio del Municipio VII per una simile iniziativa - dichiarano Maurizio Politi capogruppo della Lega in Campidoglio e Flavia Cerquoni vice coordinatore di Roma e capogruppo Lega al Municipio VII - risulta letteralmente fuori luogo, atteso che, l’accettazione della diversità non può passare attraverso momenti come il caso di specie, ma piuttosto attraverso percorsi ben più strutturati. A nostro avviso sarebbe stato più opportuno promuovere nelle scuole modelli di vita pregevoli e costruttivi: i nostri medici, i Vigili del fuoco, gli insegnanti, le forze dell’ordine e tante altre mirabili persone. Rispetto a simili tematiche, è compito delle istituzioni, prima di sostenere qualsivoglia progetto, verificare la piena coerenza dei contenuti educativi dei percorsi proposti, con le aspettative delle famiglie nel rispetto dei loro valori. Gli asterischi utilizzati nel titolo dell’evento, bambin* e ragazz* non solo sono fuorvianti ad un corretto uso della lingua italiana ma inaccettabili se pensiamo ad un percorso educativo che si basa su una realtà che prevede l’identità maschile e femminile. Per il momento l’evento è stato sospeso, ma è intendimento della Lega sapere chi è il soggetto erogatore del finanziamento di tale attività e se la Giunta Municipale trovi accettabile che tali incontri avvengano nei locali comunali. Chiediamo che, a fronte di una seria riflessione sui progetti educativi rivolti agli istituti scolastici del territorio, si sospendano incontri con le drag queen e inerenti le politiche gender fluid. Si sta veramente superando il limite". (Com)