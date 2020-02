Infrastrutture: Ficara (M5s), no a tassazione per autorità portuale

- La risoluzione approvata con voto unanime di tutte le forze politiche delle commissioni Trasporti e Finanze della Camera sul sistema portuale rappresenta un "passo avanti importante, impegnando il governo a intervenire nelle sedi opportune per fermare le procedura Ue che implicherebbe un aggravio di tasse per le nostre autorità portuali". Lo scrive in una nota Paolo Ficara, portavoce del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti a Montecitorio e firmatario di una delle risoluzioni confluite poi nel testo finale votato stamani alla Camera. "In sostanza - prosegue Ficara - la Commissione europea configura l’esenzione dal regime dell’Ires come aiuto di Stato. Nel caso specifico del nostro paese però è sbagliato considerare le Autorità di Sistema Portuale alla stregua di società o imprese a fini di lucro, poiché si tratta di enti pubblici che svolgono attività di interesse pubblico e controllano le attività svolte dai soggetti che operano nei porti. Questi ultimi - sottolinea - ovviamente, già sottoposti al pagamento delle tasse. Per questo qualsiasi procedura andrà rivista: non possiamo permettere che le nostre autorità portuali siano sottoposte a tassazione e dobbiamo difendere la natura pubblica dei porti che perseguono con le loro attività un interesse pubblico. Continueremo a seguire la vicenda - conclude - confidando nella volontà e nell’impegno unitario di tutto il panorama politico italiano". (Com)