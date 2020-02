Tunisia: presidente del Parlamento Ghannouchi lancia un appello alla riconciliazione nazionale

- Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rached Ghannouchi, si è dichiarato oggi a favore di un'iniziativa legislativa che consenta di raggiungere la riconciliazione nazionale e di completare la formazione degli organi istituzionali indipendenti, in primo luogo la Corte costituzionale. "La formazione della Corte costituzionale è una priorità nazionale", ha detto Ghannouchi, annunciando l'avvio delle procedure per completare l'elezione dei tre membri rimanenti di questo organo. Parlando all'apertura della sessione plenaria dedicata al voto di fiducia del nuovo governo, Ghannouchi ha affermato che oggi la Tunisia va incontro a un importante test democratico. “Questa sfida - ha detto - arriva in un contesto regionale e arabo da cui la Tunisia non è immune”. Per Ghannouchi, le circostanze che hanno accompagnato la formazione del governo del premier designato Elyes Fakhfakh testimoniano la solidità dell'esperimento democratico tunisino, che "ha dimostrato la sua efficacia" nel quadro della Costituzione, lontano da qualsiasi populismo. “Questa esperienza ha dimostrato quanto sia essenziale oggi ripristinare la fiducia tra le diverse componenti della scena politica”, ha aggiunto Ghannouchi. Infine, il presidente del parlamento e leader del partito islamico Ennahda ha affermato di appoggiare, nell'ambito delle sue prerogative, “qualsiasi progetto di riforma a servizio degli interessi dei tunisini”. (Tut)