Coronavirus: Kluge (Oms), 80.980 casi in 33 paesi del mondo

- L’Oms esprime fiducia riguardo le azioni intraprese dal governo italiano per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il direttore per l’Europa dell’Oms Hans Kluge, nella conferenza stampa congiunta di oggi a Roma con il commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Kluge ha fornito i dati aggiornati riguardo il coronavirus: 80.980 in 33 paesi del mondo; di cui oltre il 95 per cento in Cina. La "grande trasparenza" nel condividere le informazioni da parte dell’Italia è un elemento fondamentale per l’azione dell’Oms a livello globale anche "per aggiornare le proprie politiche" in risposta alla diffusione del coronavirus, ha aggiunto Kluge. "Quattro soggetti su cinque colpiti dal coronavirus hanno sintomi lievi e guariscono; mentre la mortalità è del 2 per cento, l'1 per cento ora in Cina, ed è contenuta a soggetti sopra i 65 anni e con patologie pregresse", ha dichiarato. “Proteggere la salute dei cittadini è una delle priorità strategiche dell’Oms”, ha sottolineato Kluge ricordando di essere stato in visita nei giorni scorsi in Kazakhstan, ieri in Serbia, mentre domani si recherà nella Macedonia del Nord.(Pav)