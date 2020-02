Moldova: Dodon, cambiare Costituzione per bloccare referendum di unione con Romania

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, vuole cambiare la Costituzione nazionale, al fine di limitare la possibilità di organizzare un referendum sul tema dell'Unione con la Romania. La dichiarazione è stata fatta dallo stesso capo dello Stato a un'emittente televisiva moldava. Dodon sostiene che l'articolo 142 della Legge suprema dovrebbe essere escluso, motivo per cui proporrà al Parlamento, dopo le elezioni presidenziali, la modifica di questa disposizione. "Sono sicuro che le persone ci sosterranno. Possiamo anche organizzare un referendum su questo argomento ", ha affermato Dodon. Il presidente ha inoltre affermato che coloro che promuovono l'idea di "liquidazione dello stato" dovrebbero essere puniti, cosa impossibile al momento attuale, in particolare a causa dell'articolo in questione, che consente agli unionisti di promuovere il loro messaggio. L'intenzione di Dodon non è nuova, avendo sempre fatto campagna per la proibizione dei messaggi sull'Unione con la Romania, anche prima della sua elezione alla presidenza. (Moc)