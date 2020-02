Imprese: Thomas Hundt nominato executive vice-president finance di Airbus Helicopters

- Dal primo marzo 2020 Thomas Hundt sarà executive vice-president finance e membro dell'Executive Commitee di Airbus Helicopters. Lo riferisce un comunicato stampa di Airbus. Già senior vice-president of performance management and costing di Airbus Helicopters e managing director di Airbus Helicopters Germany, Thomas Hundt succede a Linda Honold, che andrà in pensione dopo più di tre decenni in Airbus e in altre precedenti società. Linda Honold ha iniziato la sua carriera in Mtu Aeroengines nel 1988, dove ha iniziato nella funzione Controlling. Ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali prima di diventare membro del consiglio di amministrazione di Eads Military Aircraft come Head of Finance nel 1999. Nel 2004, è stata nominata Cfo di Cassidian e infine nel 2012 viene nominata Executive Vice-President Finance di Airbus Helicopters. (segue) (Com)