Imprese: Thomas Hundt nominato executive vice-president finance di Airbus Helicopters (2)

- Thomas Hundt ha iniziato la sua carriera in Airbus nel 1998 come Controller di Panavia e poi si è trasferito nel 2000 come Controller presso l'headquarters di Eads (ora Airbus). Nel 2004, è nel settore spaziale come Vice-President of Division Controlling di Astrium (ora parte di Airbus Defence and Space). Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Vice-President Finance and Controlling for Navigation Satellites dal 2007 al 2011 e, a seguito dell'ampliamento del suo ruolo, di Vice-President Finance and Controlling for Earth Observation, Science and Navigation Satellites dal 2011 al 2014. Prima di entrare in Airbus Helicopters nel 2016, Thomas Hundt è stato Chief Financial Officer e Senior Vice-President di Arianespace, società con sede a Evry, in Francia Thomas Hundt si è laureato in economia aziendale presso la Cooperative State University di Stoccarda, in Germania, e ha conseguito un Executive Mba presso l'Imd, in Svizzera. (Com)