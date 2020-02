Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 12 i morti, 374 le persone contagiate, 52 nelle ultime 24 ore

- Il bilancio del contagio da coronavirus Covid-19 in Italia è di 374 persone infette in. Il totale dei deceduti è 12, mentre una persona è guarita. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 12 sulla diffusione del virus. Rispetto ai dati di ieri pomeriggio sul numero dei contagiati, c'è stato un incremento di 52 unità. I controlli continuano e il numero dei tamponi effettuati è arrivato a 9.462 unità, "un numero consistente". Per quel che riguarda la diffusione geografica del coronavirus, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha spiegato che "in Lombardia i casi sono 258 con un incremento di 18 unità rispetto a ieri; in Veneto 71 casi con un incremento di 28; in Emilia 30 casi con un incremento di 4; in Piemonte 3; nel Lazio 3; in Sicilia 3; in Toscana 2 casi; in Liguria 2 e nelle Marche in Trentino uno", ha aggiunto Borrelli nel corso del bollettino delle ore 12 sul coronavirus. C'è un primo caso di persona contagiata da coronavirus nelle Marche. "La vittima la conteggiamo in Emilia Romagna, ma si tratta di un paziente di Lodi 69enne con pregresse patologie respiratorie", ha aggiunto Borrelli. Nel frattempo, l'istituto Spallanzani di Roma ha reso noto che fino ad oggi sono stati valutati 140 pazienti. Di questi, 101, risultati negativi al test, sono stati dimessi, mentre i restanti trentanove sono tuttora ricoverati.(Rin)