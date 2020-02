Brasile: chiesta lista passeggeri volo da Milano con sospetto caso contagio coronavirus (2)

- La notizia, ha riconosciuto il ministro della Salute Luiz Henrique Mandetta, "preoccupa" soprattutto se si tiene conto del fatto che "San Paolo è la città più grande del paese". Ma l'ospedale, ha sottolineato, "ha adottato tutte le misure preventive per evitare la trasmissione area, ha raccolto le prove ed effettuato i test" seguendo il protocollo dell'Organizzazione mondiale della salute (Oms). Mandetta ha quindi segnalato che il Brasile gode di caratteristiche diverse dai paesi dell'emisfero settentrionale, da cui è partito il virus. Una circostanza da approfondire per capire in che modo potrà evolvere: "Non si sa se qui è destinato ad accelerare o rallentare. I virus si comportano in maniera diversa nei due emisferi. Questo è un virus che è nato a basse temperature. Potrebbe tenere o meno lo stesso comportamento", ha ragionato il ministro ricordando che "il Brasile è un paese a maggioranza di popolazione giovane. Questo è un periodo poco propizio per un virus respiratorio". (segue) (Brb)