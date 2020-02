Brasile: chiesta lista passeggeri volo da Milano con sospetto caso contagio coronavirus (4)

- Wanderson ha spiegato che si stanno "aumentando le capacità di verifica dei laboratori, sensibilizzando le strutture pubbliche e private". Si presterà più attenzione a chi denuncia sintomi come febbre o difficoltà respiratorie essendo stato nelle ultime due settimane nei paesi in questione. Al tempo stesso, ha sottolineato il funzionario, "è importante chiarire che non abbiamo disposto misure di restrizione ai viaggi. Quello adottato è un provvedimento standard, non stiamo raccomandando nulla che non stessimo già facendo". Al momento il ministero degli Esteri brasiliano ha solo emanato un generico allarme a chi può trovarsi nei nuovi paesi inclusi nella lista, ma non esiste nessuna raccomandazione di evitare viaggi. Sino a ieri, gli esami di laboratorio hanno permesso di scartare ben 54 casi sospetti. (Brb)