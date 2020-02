Scuola: Lombardi (M5s), 200mila euro in più per bando "Facciamo ecoscuola"

- Facciamo EcoScuola fa il pieno di progetti nel Lazio. Lo scrive su Facebook, riferisce una nota, Roberta Lombardi, capogruppo M5S nel Consiglio regionale del Lazio. "Mancano pochissimi giorni ormai alla chiusura del bando prevista per il prossimo 29 febbraio e per noi, come Movimento 5 Stelle Lazio - spiega Lombardi - è già un successo. Ad oggi infatti decine e decine di cittadini del Lazio - tra studenti, genitori, insegnanti e dirigenti scolastici (poi scopriremo nel dettaglio chi sono) - hanno creduto nel progetto nazionale del Movimento 5 stelle di 'Facciamo Ecoscuola' ". "Un'iniziativa che mette a disposizione ben 3 milioni di euro complessivi, frutto delle restituzioni degli stipendi dei portavoce 5stelle di Camera e Senato - aggiunge ancora il capogruppo M5s in Regione Lazio - per finanziare progetti di sostenibilità ambientale nelle scuole pubbliche statali primarie e secondarie in tutta Italia. Come ad esempio l'efficientamento energetico della propria scuola o la creazione di un orto scolastico. Dei tre milioni destinati dai parlamentari Movimento 5 stelle a tutto il territorio nazionale, 260mila euro sono dedicati al Lazio. E visto l'alto numero di progetti presentati, come consiglieri regionali 5stelle del Lazio siamo orgogliosi di raddoppiare questa cifra, aggiungendo di tasca nostra ulteriori 200mila euro, a patto che questi siano utilizzati per realizzare almeno un progetto per ogni provincia del Lazio. Arriviamo così a quasi mezzo milione di euro per le scuole della nostra regione. Un investimento sulle future generazioni, sui cittadini del domani e quindi sulla salvaguardia del Pianeta e di noi tutti. Seguiteci per rimanere informati", conclude Lombardi. (Com)