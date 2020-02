Processo Cucchi: udienza di oggi a porte chiuse per timori coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dei timori per il rischio di contagio da coronavirus il giudice Giulia Cavallone ha stabilito che si svolgerà a porte chiuse l'udienza di oggi del processo per la morte di Stefano Cucchi a carico dei militari accusati del depistaggio delle indagini. Per l'udienza che si tiene presso la settima sezione collegiale del tribunale di Roma, vista l'affluenza in aula di pubblico e giornalisti, il giudice ha disposto la chiusura consentendo l'accesso solamente alle parti interessate e agli avvocati. Tra i testimoni che oggi sono ascoltati c'è il carabiniere che ha portato Stefano dalla caserma in cui è avvenuto il pestaggio alla camera di sicurezza.(Rer)