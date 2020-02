Economia: Fim Cisl Lombardia, nel 2019 cresciuti del 79 per cento metalmeccanici coinvolti dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine 2019 erano 17.288 i lavoratori coinvolti cassa integrazione ordinaria, straordinaria e licenziamenti, in crescita del 79 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo fa sapere la Fim Cisl Lombardia, che oggi ha pubblicato oggi il suo 48° Rapporto semestrale sulla crisi nel settore, relativo al secondo semestre 2019. Aumentano anche le aziende coinvolte dalla crisi: 392, +4,5 per cento rispetto al 1° semestre 2019. In generale si nota un forte rallentamento complessivo dell'attività economica che conferma il trend già registrato nel 1° semestre 2017, insieme alla difficoltà di molte imprese a riadattarsi al nuovo contesto economico produttivo e a riposizionarsi sul mercato e nella congiuntura economica. "La frenata in atto nell'industria metalmeccanica lombarda - sottolinea Andrea Donegà, segretario generale della Fim Lombardia - è proseguita anche nel secondo semestre dell'anno. Le ore di lavoro si sono ridotte e diverse imprese non sono riuscite a consolidare i precedenti segnali di ripresa, assestandosi su livelli di attività inferiori che non consentono quella crescita occupazionale di cui, invece, avremmo bisogno per riassorbire le troppe persone rimaste senza lavoro in questi ultimi anni". "La nuova impennata del numero dei lavoratori coinvolti da ammortizzatori - prosegue Donegà - è un segnale preoccupante per la prospettiva industriale e occupazionale, anche considerando che in diverse situazioni si sta arrivando al termine della disponibilità degli ammortizzatori sociali conservativi. Prosegue il clima di incertezza che frena gli investimenti e riduce la capacità di ripresa". L'incremento registrato - spiega il sindacato in una nota - riguarda in particolare la cassa integrazione ordinaria: +21,23 per cento i lavoratori coinvolti a fine 2019. Il dato coincide con l'aumento della sfiducia degli imprenditori di fronte a una congiuntura negativa e a prospettive di recessione. Sfiducia che frena gli investimenti, determinando un circolo vizioso che fa arretrare occupazione e produzione. (segue) (com)