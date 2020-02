Economia: Fim Cisl Lombardia, nel 2019 cresciuti del 79 per cento metalmeccanici coinvolti dalla crisi (2)

- La cassa integrazione straordinaria, dal punto di vista delle imprese coinvolte, fa registrare un sostanziale equilibrio rispetto al dato precedente (24 imprese contro le 25 della prima parte dell'anno) ma cala parecchio il numero di addetti coinvolti (-32,75 per cento) che scendono dai 2.620 dello scorso semestre ai 1762 della seconda metà del 2019. I territori maggiormente coinvolti nel semestre sono quelli di Milano (30,40 per cento), Bergamo (15,76 per cento), Lecco (12,75 per cento) e Brianza (12,10 per cento). Seguono Brescia, Varese, Como e Cremona. Queste aree vedono la sussistenza di insediamenti industriali importanti, sia nei comparti tradizionali che in quelli innovativi del settore metalmeccanico, con una presenza cospicua sia di grandi imprese di livello nazionale e internazionale, mentre le imprese medie-piccole sono storicamente radicate in tutti i territori. Ciò che Fim Cisl Lombardia chiede per la crescita e la tutela dell’occupazione è un rafforzamento delle relazioni sindacali e della responsabilità sociale delle imprese; un impegno concreto della Regione e del governo per le politiche industriali; il rilancio della contrattazione aziendale per incidere su produttività, migliorando la competitività delle imprese e i salari dei lavoratori. E poi ancora piani industriali di sviluppo e investimenti da parte delle imprese; digitalizzazione delle imprese e investimento sul 5G; piano sociali per l’occupazione, contratti di solidarietà e politiche attive e infine il potenziamento della formazione dei lavoratori e la valorizzazione delle competenze e del capitale umano. (com)