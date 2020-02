Economia: Piaggio, bilancio 2019 migliore rispetto al precedente

- Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A, riunitosi oggi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio per l’esercizio 2019. Una nota diffusa dal Gruppo informa che lo scorso anno il Gruppo Piaggio ha registrato performance decisamente migliori rispetto all’anno precedente, la crescita di tutti i principali indicatori di conto economico, l’aumento dell’utile netto, maggiori investimenti e la riduzione del debito. I ricavi consolidati sono stati 1.521,3 milioni di euro, in crescita del 9,5 per cento rispetto ai 1.389,5 milioni del 2018. Il Margine lordo industriale, pari a 458,8 milioni di euro, è in crescita dell’8,3 per cento rispetto ai 423,6 milioni del 2018, che sale al 30,2 per cento in rapporto al fatturato. L’Ebitda a 227,8 milioni di euro, è in crescita del 12,9 per cento mentre l’Ebitda margin è del 15 per cento, il miglior risultato dal 2006, l’anno della quotazione. Il risultato operativo (Ebit) ha registrato una crescita del 12,7 per cento rispetto al 2018: 104,5 milioni di euro contro i 92,8 milioni dell’anno precedente con un Ebit margin a 6,9 per cento. Il risultato ante imposte è positivo per 80,7 milioni di euro, in crescita del 18,9 per cento, mentre l’utile netto ammonta a 46,7 milioni di euro, in crescita del 29,6 per cento. Nel mondo sono stati venduti 611.300 veicoli, in crescita dell’1,3 per cento e il Gruppo ha realizzato investimenti per 140,9 milioni di euro, in aumento del 22,2 peer cento rispetto ai 115,3 milioni nel 2018. Il cda ha proposto un saldo dividendo di 5,5 centesimi di euro per azione (dividendo totale dell’esercizio, acconto incluso, 11 centesimi per azione) (Com)