Coronavirus: Scalfarotto, visita a Mosca non è legata al rischio di chiusura dei voli

- È importante da parte di tutti i governi che si agisca senza alimentare il panico pur diffondendo informazioni. Lo ha dichiarato il sottosegretario al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto. Il sottosegretario ha assicurato che la missione a Mosca non è legata agli appelli del governo russo a evitare le regioni ad alta incidenza dell'epidemia diffusi attraverso l'ambasciata a Roma. "E' una missione ufficiale preparata settimane prima. Ieri ho incontrato il viceministro dello Sviluppo Economico e non abbiamo parlato assolutamente di questo perché la decisione comunicata dal governo non era ufficiale. Per cui abbiamo parlato d'altro: di Omci, di sanzioni ma non di virus" , ha dichiarato Scalfarotto in un incontro con i media italiani. "Penso che l'allarmismo sia sempre sbagliato. Scene come le razzie dei supermercati sono ingiustificate. È importante avere dei comportamenti che sono quelli consigliati dagli scienziati", ha dichiarato il sottosegretario, ricordando che tuttavia è stato necessario rimandare importanti eventi – tra i tanti il Salone del Mobile – al fine di confinare la diffusione del virus. "Lo stiamo facendo sulla base dei consigli degli scienziati", ha sottolineato Scalfarotto, precisando che i rischi sono legati principalmente al possibile sovraccarico del sistema sanitario in caso di contemporaneo contagio di un numero elevato di persone.(Rum)