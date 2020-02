Russia-Albania: premier Rama, nei rapporti con Mosca serve prudenza

- L’Albania sarà “attenta e prudente” nei suoi rapporti bilaterali con la Federazione Russa: gli aspetti strategici legati al nostro status di membro della Nato non vanno assolutamente messi a rischio. Lo ha dichiarato il premier e ministro degli Esteri albanese, Edi Rama, attualmente in visita ufficiale a Mosca in qualità di presidente di turno dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). “Ci sono molte questioni di reciproco interesse che andrebbero discusse, ma non dobbiamo mettere a rischio alcuni aspetti strategici fondamentali”, ha spiegato il premier, che nella giornata di oggi incontrerà anche il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov. (Rum)