Coronavirus: governo Brasile su possibile contagio, "nemico difficile" ma niente allarmismi

- La notizia del primo possibile caso di contagio del virus Covid-19 in Brasile "preoccupa" la popolazione ma non deve creare allarmismo. Lo ha detto il ministro della Salute del Brasile, Luiz Henrique Mandetta, commentando alla testata "G1" il caso del cittadino di San Paolo tornato da un viaggio nell'Italia del nord e trovato positivo al primo test. Il Coronavirus "è un nemico molto difficile. Per questo è necessario rinforzare l'igiene, evitare luoghi affollati e lavorare su un vaccino", ha detto il ministro segnalando che il paese "si prepara nel migliore dei modi. È necessario tenere la calma, è un'influenza, dovremo passarci rimettendoci nelle mani della scienza. E non possiamo perdere la dimensione dell'umanità", ha aggiunto. Mandetta ha quindi ricordato che "non esiste un modo per impedire l'entrata" del virus nel paese: il Covid-19 è arrivato a bordo di un aereo in arrivo da Milano. Non c'è modo" di fermarlo. (segue) (Brb)