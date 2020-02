Coronavirus: governo Brasile su possibile contagio, "nemico difficile" ma niente allarmismi (2)

- L'uomo, 61 anni, è stato trovato positivo al primo test condotto "in tempo reale" dagli specialisti dell'ospedale israelita Albert Einstein, la sera del 24 febbraio. Il paziente, che "si trova in buono stato clinico e senza necessità di ricovero", sarà sottoposto a un "isolamento respiratorio" per i prossimi quattordici giorni, riferisce il nososcomio segnalando che lo staff medico continua a monitorare il caso "così come le persone che hanno avuto contato con lui". L'uomo, riportano i media locali, è stato in Italia dal 9 al 21 febbraio per ragioni di lavoro, e al suo rientro aveva denunciato la presenza di deboli sintomi riconducibili al Coronavirus. La cartella clinica è stata trasmessa all'ospedale Adolfo Lutz per una controprova: se confermato si tratta del primo caso di contagio accertato di Coronavirus in America latina. (segue) (Brb)