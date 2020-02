Coronavirus: governo Brasile su possibile contagio, "nemico difficile" ma niente allarmismi (4)

- A inizio settimana il ministero della Salute del Brasile aveva elevato il livello di attenzione sulla possibile diffusione della malattia, aumentando da otto a sedici il numero di paesi "sotto osservazione", tra cui l'Italia. Si tratta di paesi i cui cittadini, in entrata in Brasile, vengono sottoposti a maggiori controlli in caso di presenza di sintomi influenzali. "È importante che il professionista della salute faccia attenzione a quelle definizioni di caso sospetto per le persone provenienti da questi paesi", aveva detto il segretario della Vigilanza presso il ministero, Wanderson de Oliveira. Oltre all'Italia, alla lista sono stati aggiunti la Francia, la Germania, l'Australia, le Filippine, la Malesia, l'Iran e gli Emirati Arabi. Paesi che, riporta la nota, secondo l'Organizzazione mondiale della salute (Oms), hanno denunciato la presenza di almeno cinque casi di trasmissione della malattia. La lista, oltre alla Cina, comprendeva Giappone, Singapore, le due Coree, la Thailandia, il Vietnam e la Cambogia. (segue) (Brb)