Coronavirus: governo Brasile su possibile contagio, "nemico difficile" ma niente allarmismi (8)

- In Messico il ministro dell'Economia, Graciela Marquez Colin, si è incontrata con il presidente Andres Manuel Lopez Obrador per valutare gli effetti che il diffondersi del Covid-19 può avere sulla salute e sull'economia nazionale. "Abbiamo parlato del monitoraggio quotidiano che facciamo sul coronavirus", ha detto il ministro parlando degli "annunci importanti dell'Organizzazione mondiale della Sanità" e delle "misure estreme adottate dall'Italia nel fine settimana", causa delle "perturbazioni" alle borse e ai cambi. "In Messico non abbiamo casi di coronavirus. Il monitoraggio del ministero della Saluta, quotidiano, ce lo dimostra", ha ricordato Marquez Colin. (segue) (Brb)