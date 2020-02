Coronavirus: governo Brasile su possibile contagio, "nemico difficile" ma niente allarmismi (9)

- Il ministro ha garantito che i colleghi della Salute "stanno preparando" il piano di emergenza per un'eventuale notizia di contagio. La prima cosa importante "è l'informazione precisa. Credo che per l'economia sia molto importante avere informazione precisa", ha sottolineato la titolare dell'Economia. "Continueremo a vigilare l'evoluzione delle commodities, dei mercati internazionali", ha proseguito il ministro segnalando che si lavorerà per "misurare quale siano le ricadute con i diversi scenari". Lunedì la Borsa messicana dei valori ha chiuso la seduta con un calo del 2,2 per cento, fissando l'indice S&P/Bmw Ipc a quota 43.818,07, il livello più basso dell'anno. (Brb)