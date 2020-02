Imprese: M5s presenta odg per ampliare platea indennizzo commercianti

- Il M5s ha depositato al Senato un ordine del giorno che impegna il governo a valutare l'opportunità di intraprendere, idonee e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, per salvaguardare i commercianti che hanno cessato la propria attività tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e in presenza di altri requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018, e che non possono beneficiare dell'indennizzo introdotto a novembre scorso con la legge Salva imprese. Lo affermano in una nota i parlamentari del M5s delle commissioni Lavoro e Attività produttive e Industria di Camera e Senato. "Con questo intervento - aggiungono - diamo un'ulteriore risposta a quei lavoratori autonomi, 'finiti' nel limbo degli esodati, consentendo loro di presentare la richiesta di indennizzo all'Inps e ottenere un risarcimento che trova copertura con i fondi appostati nella legge di Bilancio, varata a dicembre scorso", scrivono i deputati del M5s. (Com)