Coronavirus: De Luca, concentrati per evitare contagi in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo bloccare la vita, ma, tenute alcune precauzioni, vivere le giornate di sempre. La Campania è una delle poche regioni che non ha nessun contagiato, ma non dobbiamo rilassarci, restiamo concentrati, proprio per evitare i contagi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Dal punto di vista statistico - ha proseguito De Luca - non ci sono molte probabilità che l'infezione arrivi anche da noi. Da oggi in poi dobbiamo sapere che l'80% delle cosiddette notizie, soprattutto sui social, sono stupidaggini. Ieri è arrivata, in diretta, sul tavolo del presidente del Consiglio, una notizia falsa, e cioè che lo stesso presidente avrebbe chiuso tutte le scuole. Attenetevi solo a due canali informativi: quello del Ministero della Salute e quello della Regione. Nei primi giorni del contagio abbiamo visto, in Italia, un grande clima di collaborazione, cerchiamo di non perderlo. Si è innescata una polemica forzata tra Governo generale e governo delle regioni. Il presidente del Consiglio ha voluto chiamare alcune Regioni, affinché camminino in linea con i provvedimenti nazionali. In particolare le Marche, che aveva chiuso le scuole, pur non avendo nessun contagio. All'opinione pubblica questo è apparso come una minaccia alle Regioni. Il problema è evitare che ci sia l'espansione del contagio. Oggi pomeriggio avremo una riunione con i sindaci e i prefetti della Campania per dare un quadro informativo aggiornato e delle informazioni coerenti. In Italia, tutti i casi di contagio provengono dal focolaio di Lodi e di Codogno. Di fronte a questa situazione, l'indicazione che abbiamo dato ai sindaci è semplice: se ci sono cittadini provenienti da quelle zone, bisogna segnalare il nome all'Asl competente, che si muoverà subito per fare un tampone". (segue) (Ren)