Coronavirus: De Luca, concentrati per evitare contagi in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi sono stati comportamenti difformi anche negli uffici pubblici - ha sottolineato De Luca - quindi sono state emanate altre ordinanze ad hoc. Se arriva una famiglia da Codogno, o da Lodi, da tutti i comuni, quindi, che hanno l'obbligo di quarantena, chi arriva da lì commette un reato penale e va denunciato. Chi proviene dai comuni in quarantena non può muoversi, non può entrare e non può uscire. Se non c'è nessun sintomo, si sta fermi, non si chiama l'Asl. Dal punto di vista dei comportamenti, bisogna aumentare di molto l'igiene personale, che dovremmo avere sempre, ma che dobbiamo accentuare in questo caso. Lavare frequentemente le mani e quando si starnutisce, è meglio fare lo starnuto nel braccio, a livello del gomito. Dal punto di vista sanitario, siamo di fronte a comportamenti speculativi. Si è deciso di requisire il materiale sanitario prodotto in italia e da spedire all'estero, per fornirlo alle nostre strutture. Abbiamo 200 posti letto nei reparti di malattie infettive, una ventina a Napoli, il resto negli altri comuni della regione. Nell'ordinanza che ho emanato ieri, ho fatto obbligo agli ospedali e alle Asl di prendere dei provvedimenti precauzionali. Non andiamo al pronto soccorso per cose inutili, proprio per evitare di entrare in luoghi a rischio. Faremo tutte le verifiche di possibili contagi non all'interno del pronto soccorso, ma all'esterno, all'interno di tendoni appositi. Abbiamo 3-4 laboratori in grado di svolgere le verifiche per il tampone, così da farle in tempi molto più rapidi, invece che mandarli al Cotugno, però bisogna avere l'assoluta certezza della qualità e dell'affidabilità degli esami fatti. Il tampone subentra, però, solo quando parliamo di pazienti che hanno dei sintomi specifici, come una tosse particolarmente forte, difficoltà respiratoria e altro", ha concluso il presidente della Campania. (Ren)