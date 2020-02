Lucha y siesta: attiviste, ancora 5 donne e 3 bambini nella struttura di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attiviste di Lucha y siesta, struttura che accoglie donne vittime di violenza in un immobile di proprietà di Atac che andrà all'asta il 7 aprile, rispondono a Veronica Mammì, assessore alle Politiche sociali della Capitale, e spiegano: "Non è vero che è stata trovata una soluzione per tutte. Delle 14 donne che abitavano a Lucha y siesta, solo 9 hanno ottenuto appartamenti in cohousing. Appartamenti che in alcuni casi sono stati consegnati privi di mobilio essenziale o senza acqua calda, in un clima di violenza che ha reso un passaggio solitamente positivo e felice un momento drammatico. Al momento ci sono 5 donne e 3 bambini che ancora abitano nella casa". In una nota, pubblicata anche su Facebook, le attiviste affermano che "non è assolutamente vero che c'è un dialogo aperto" con l'amministrazione capitolina "per proseguire l'esperienza di Lucha y siesta" e che "è inaccettabile" che "l'amministrazione capitolina utilizzi le donne per giocare una partita sporca". (segue) (Com)