Lucha y siesta: attiviste, ancora 5 donne e 3 bambini nella struttura di Roma (2)

- "Ci rifiutiamo di usare il linguaggio di Raggi e Mammì - prosegue la nota -, espressione di un atteggiamento maltrattante che mira a silenziare la voce delle donne. Lucha y siesta non è un immobile, è uno spazio femminista liberato 12 anni fa dal degrado e dall'incuria e trasformato in un punto di riferimento sociale e politico. È evidente che la sindaca Raggi non conosce Roma e non ha capito il peso di una realtà come la nostra nel territorio della città, e quale prezioso contributo abbia avuto nella lotta alla violenza di genere e all’auto-determinazione delle donne. Lo dimostrano anche le migliaia di persone, attiviste, artiste, politiche, anche a livello internazionale, che si sono mobilitate in questi mesi. Gli spazi come Lucha y siesta - conclude la nota - sono frutto di percorsi di liberazione e autonomia, sentiamo la responsabilità di resistere non solo per noi, ma per tutte le donne della città, per tutte le donne del Paese, per tutte le donne del mondo". (Com)