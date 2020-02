Bosnia: leader croato Covic, riforma elettorale presupposto per formare governo federale

- La riforma elettorale rappresenta il presupposto per il popolo croato in Bosnia alla formazione del governo della Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata della Bosnia. Lo ha affermato il leader dell'Unione democratica croata (Hdz, il primo partito croato in Bosnia) e presidente di turno della Camera dei popoli Dragan Covic in una dichiarazione riportata oggi dal sito di informazione "Klix". Covic ha dichiarato che "questa è la nostra posizione e dobbiamo preservarla, non per ricattare o bloccare qualcosa". Covic ha ribadito che "noi ci curiamo in primo luogo del popolo croato, della nostra patria e dei piani di integrazione euro-atlantica". (segue) (Bosnia)