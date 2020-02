Bosnia: leader croato Covic, riforma elettorale presupposto per formare governo federale (2)

- Il governo federale non è ancora stato formato, a un anno e tre mesi dalle elezioni politiche in Bosnia, a causa della disputa tra i rappresentanti croati e i rappresentanti musulmani sulla legge elettorale. Covic continua a insistere su una riforma orientata a garantire un'adeguata rappresentanza dei croati nonostante la superiorità numerica dei bosniaci musulmani tramite la spartizione del paese in "circoscrizioni etniche", mentre il leader del Partito d'azione democratica (Sda, democratici musulmani) Bakir Izetbegovic auspica invece una centralità ancora maggiore di quella attuale e respinge l'idea di nuove circoscrizioni in quanto potrebbero portare in futuro alla formazione di una "terza entità", oltre alle due che compongono attualmente la Bosnia. (Bosnia)