Russia: Cremlino su coronavirus, misure prevenzione non riguardano solo cittadini cinesi

- Le misure adottate dalla Federazione Russa per contenere l’epidemia di coronavirus in atto riguardano tutti, e non solo i cittadini cinesi. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando un articolo del quotidiano “Novaja Gazeta” su una presunta lettera dell’ambasciata cinese in Russia al sindaco di Mosca in cui sarebbe stata espressa preoccupazione in merito ad un possibile peggioramento dei rapporti bilaterali a fronte dei rigidi controlli sui cittadini cinesi presenti nel paese. “Le misure che sono state adottate riguardano tutti, senza esclusione: la Federazione Russa da grande importanza ai rapporti con la Cina, e qualsiasi forma di discriminazione è assolutamente fuori questione”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)