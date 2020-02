India: Corte suprema non esaminerà disordini nord-est Delhi insieme a protesta Shaheen Bagh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha respinto oggi le petizioni volte a includere i disordini nel nord-est di Nuova Delhi nel procedimento in corso sul sit-in di protesta pacifica che dal 15 dicembre blocca le strade di Shaheen Bagh, quartiere meridionale della città. Un collegio composto dai giudici Sanjay Kishan Kaul e Kuttiyil Mathew Joseph ha definito “sfortunati” gli ultimi incidenti e ha invitato i partiti politici e tutte le parti interessate a mantenere la calma, ma ha rifiutato di esaminarli nell’ambito dell’altro procedimento. Tuttavia, sui fatti del distretto nord-orientale – da domenica teatro di scontri tra manifestanti pro e contro la nuova legge sulla cittadinanza, Citizenship (Amendment) Act o Caa, con venti vittime – potranno essere presentate istanze separate. Riguardo a Shaheen Bagh, la massima autorità giudiziaria indiana ha stabilito che il clima non è favorevole al momento e ha rinviato di un mese l’udienza prevista per oggi. (segue) (Inn)