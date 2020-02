India: Corte suprema non esaminerà disordini nord-est Delhi insieme a protesta Shaheen Bagh (3)

- Il 17 febbraio la massima autorità giudiziaria ha iniziato l’ascolto di alcune petizioni volte a ottenere lo sgombero delle strade. I giudici hanno riconosciuto il diritto di manifestare pacificamente, ma non di bloccare le strade e hanno invocato una “soluzione ragionevole”, nominando a questo scopo due interlocutori, gli avvocati Sanjay Hegde e Sadhana Ramachandran. I due legali, dopo aver incontrato rappresentanti dei manifestanti, hanno consegnato il loro rapporto il 24 febbraio. La Corte ha ricevuto il plico e aggiornato il caso, precisando che la documentazione, per il momento, non sarà condivisa con le parti. (Inn)