Regionali: De Luca, campagna elettorale deve spingere a partecipazione i cittadini

- "La questione coronavirus impegna tutte le forze dell'ordine, che servirebbero nella campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Per adesso siamo tutti concentrati per questa emergenza". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Il voto, in questo periodo storico, può avere delle ripercussioni, lo abbiamo visto con le recenti suppletive. Non si può fare una campagna elettorale senza parlare ai cittadini e con una partecipazione al voto così bassa", ha concluso De Luca.(Ren)