Torino: fatture false per ottenere finanziamenti, denunciato imprenditore a Volpiano

- Un'azienda di trasporti di Volpiano è finita nei guai per un'evasione da oltre un milione e mezzo di euro. Il titolare, un imprenditore italiano di 30 anni, è stato denunciato alla procura di Ivrea per numerosi reati: dalla dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture inesistenti, all’omessa dichiarazione sino al “mendacio bancario” e all’autoriciclaggio. La truffa è stata scoperta dalla guardia di finanza di Torino: l’imprenditore emetteva sistematicamente false fatture, per delle operazioni in realtà mai avvenute, e le esibiva alle banche così da accedere a finanziamenti altrimenti non ottenibili. In tutto, negli anni, è riuscito a percepire 4 milioni, denaro utilizzato nell'azienda. I finanzieri della compagnia di Chivasso si sono trovati di fronte ad una società ben inserita nel contesto economico locale e non, con numeroso personale e notevoli mezzi strumentali. Questo almeno all’apparenza. Nel corso delle indagini, infatti, ne è uscita una realtà societaria ben diversa. (segue) (Rpi)