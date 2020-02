Torino: fatture false per ottenere finanziamenti, denunciato imprenditore a Volpiano (2)

- Gravi, infatti, le responsabilità dell’amministratore che, al termine dei riscontri, è risultato essere sconosciuto al fisco per oltre due anni. I finanzieri hanno ricostruito completamente il volume d’affari della società, in quanto tutto l’apparato contabile societario è risultato incompleto e solo parzialmente attendibile. Gli inquirenti hanno appurato che sono stati nascosti al fisco oltre 17 milioni di ricavi. Prettamente familiare il sistema truffaldino scoperto: l’amministratore, infatti, utilizzava anche fatture false emesse dalla società del fratello, in modo da abbattere i ricavi e conseguentemente le tasse da versare all’erario. (Rpi)