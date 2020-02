Viabilità: su A4 chiuso per una notte lo svincolo di Cormano

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione alle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22.00 di giovedì 27 alle 5.00 di venerdì 28 febbraio, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Cormano per chi proviene sia da Torino sia da Venezia/Brescia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Sesto San Giovanni o di Milano Viale Certosa.A (Com)