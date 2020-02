Spettacoli: sabato al The Beggars' Theatre di Napoli in scena "Interrogatorio a Maria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato alle ore 20.30 e domenica 1 marzo alle 18.30 andrà in scena al The Beggars' Theatre di San Giovanni a Teduccio di Napoli "Interrogatorio a Maria" di Giovanni Testori per la regia e l'adattamento di Fabio Di Gesto. Lo spettacolo, la cui realizzazione è stata autorizzata dalla Fondazione Testori vista la valenza sociale del progetto Beggars' Theatre di Mariano Bauduin, vedrà protagoniste Francesca Morgante e Maria Claudia Pesapane, già con Di Gesto nel progetto Ritena Teatro. (Ren)