Russia-Italia: Scalfarotto, felice anche in quanto omosessuale di rappresentare nostro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una notizia positiva il fatto che una persona apertamente omosessuale rappresenti con tutti gli onori del caso il governo italiano in Russia. Lo ha detto il sottosegretario degli Affari esteri e Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, da ieri in visita a Mosca, durante un punto stampa con i media italiani alla fiera del settore moda CPM Collection Premier Moscow. “Io sono qui. Sono un uomo sposato con un altro uomo. Rappresento il governo italiano ufficialmente. Sono molto fiero che una persona omosessuale, apertamente omosessuale, sposata con un altro uomo, rappresenti con tutti gli onori del caso il governo italiano in Russia”, ha dichiarato Scalfarotto. (Rum)