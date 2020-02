Russia-Ucraina: Cremlino, Zelensky non è stato ancora invitato alla Giornata della vittoria

- La Federazione Russa non ha ancora invitato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a prendere parte alle celebrazioni per il 75mo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale che si svolgeranno il prossimo 9 maggio a Mosca. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, sottolineando che “alcuni inviti devono ancora essere spediti”. “Al momento non posso dire nulla di certo in merito alla possibile presenza del presidente ucraino alle celebrazioni: alcuni inviti, in ogni caso, devono ancora essere spediti”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca al suo consueto briefing con la stampa. (Rum)