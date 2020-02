Usura: padre, figlia e un amico, 3 arrestati a Roma hanno legami con la ‘ndrangheta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Padre, figlia e un amico di famiglia: sono queste le tre persone arrestate stamattina da Polizia e Guardia di finanza per usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito. Si tratta di Umberto Romagnoli, 73enne, di sua figlia Francesca, 37enne, e del 53enne Fabrizio Profenna. Gli inquirenti hanno ricostruito i numerosi rapporti d’usura gestiti dai Romagnoli che si avvalevano della collaborazione di Profenna per estorcere alle vittime i crediti, anche con minacce e violenze. "Io te pio a bastonate, non è cattiveria… però devi fare la persona seria, io i soldi che ci ho me li so’ fatti con l'anni de galera non me li hanno regalati a me" oppure "a me quelli grossi mi piaciono, perché fate il botto quando cascate": così Umberto Romagnoli si rivolgeva ad alcune delle sue vittime vantando con loro, per intimorirle maggiormente, il legame con la famiglia Gallace, braccio della 'ndrangheta calabrese in provincia di Roma. La figlia Francesca, finita ai domiciliari, infatti è sposata con Bruno Gallace, primogenito del più noto Giuseppe Antonio, deceduto da pregiudicato per associazione mafiosa e traffico internazionale di stupefacenti, e fratello di Vincenzo, esponente di vertice della cosca calabrese di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, che da anni si è stanziata anche sul litorale romano, soprattutto tra Nettuno e Anzio. (segue) (Rer)