Usura: padre, figlia e un amico, 3 arrestati a Roma hanno legami con la ‘ndrangheta (2)

- Il giro d’affari era gestito dai Romagnoli che imponevano pagamenti settimanali per il rientro del debito, applicando tassi di interesse pari al 40 per cento mensile per prestiti fino a 5.000 euro. Oltre tale importo il tasso scendeva al 10 per cento, ma le rate non decurtavano il capitale iniziale. Una vittima, ad esempio, per un prestito di 80.000 euro, è stata costretta a pagare 8.000 euro al mese senza che l'importo iniziale venisse ridotto nel tempo. Per estinguere il debito, infatti, il malcapitato era tenuto a corrispondere l'intera somma presa in prestito, più una rata. In caso di ritardi nei pagamenti, poi, venivano applicate multe fino all'intero importo della rata non corrisposta. L’operazione ha permesso di smantellare definitivamente il sodalizio criminale e liberare dall’usura molte famiglie della Capitale. (Rer)