Coronavirus: sottosegretario Misiani a "La Stampa", per i danni chiederemo all'Ue di usare il fondo di solidarietà

- L'emergenza Coronavirus avrà certamente un impatto economico, ma il governo farà "tutto il necessario" per sostenere il sistema. Antonio Misiani, sottosegretario all'Economia, annuncia a "La Stampa" un decreto già nei prossimi giorni per un primo sostegno alle aree colpite e aggiunge: "Se il danno sarà ingente, sarà inevitabile aprire un'interlocuzione con l'Ue sui margini di flessibilità". L'emergenza virus rischia di far precipitare l'economia, alcune previsioni ipotizzano una recessione. "Aspettiamo di avere dati più affidabili. L'impatto ci sarà, ma molto dipende dalla durata dell'emergenza e dall'ampiezza delle zone più direttamente interessate dal contagio. Le valutazioni che stanno facendo le organizzazioni internazionali sono nell'ordine dei decimali di punto. Stiamo monitorando con la massima attenzione e daremo la nostra risposta in base ai dati". Al Consiglio dei ministri non è arrivato ancora il decreto per tamponare la crisi economica, c'è solo un 'primo segnale' dice Conte. "C'è stata un'informativa del ministro Gualtieri che ha delineato il quadro delle misure che saranno contenute nel decreto che vareremo nei prossimi giorni. Ma abbiamo già iniziato a intervenire per attenuare l'impatto economico della crisi: lunedì è stato emanato il primo decreto ministeriale che negli 11 comuni della zona rossa sospende fino al 31 marzo il versamento dei tributi, delle ritenute e le rate per la rottamazione delle cartelle sui tributi. Il decreto, sempre per i comuni della zona rossa, dovrebbe prevedere anche la sospensione dei contributi previdenziali e delle cartelle della rottamazione non coperte dal decreto ministeriale. Inoltre, verrà sospeso il pagamento delle rate dei mutui e delle utenze". (segue) (Res)